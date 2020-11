L’Eredità, Massimo Cannoletta è un campione da record: i numeri di un fenomeno

L’Eredità ha un nuovo campione, Massimo Cannoletta. Fin qui, niente di strano, se non fosse che il 46enne di Lecce ha fatto numeri da record dallo scorso 3 novembre, giorno in cui è apparso per la prima volta in onda nello show preserale di Rai Uno.

In attesa di rivederlo tra poco, alle ore 18.45, su Rai Uno, ecco quali sono i numeri da record che Massimo sta macinando da oltre 20 puntate.

Massimo Cannoletta: chi è il campione de L’Eredità e i suoi numeri

Massimo Cannoletta è nel programma condotto da Flavio Insinna da 21 puntate. L’uomo ha accumulato anche 14 ghigliottine e niente sembra schiodarlo dallo show, anzi.

Ieri, 23 novembre 2020, l’uomo è riuscito in un’altra impresa incredibile. Infatti, ha dato tutte le risposte esatte di fila nel gioco del Triello. Si tratta di una sfida con altri 2 concorrenti.

Va avanti nel gioco chi indovina più risposte alle domande del conduttore. L’uomo aveva partecipato allo stesso programma anche nel 2005, ma non aveva avuto successo. Il 2020, invece, per lui sembra essere un’altra storia.

Il 46enne leccese è laureato in Scienze Politiche. Parla inglese, spagnolo, francese, tedesco (e ovviamente l’italiano). Vorrebbe imparare la LIS, la lingua dei segni.

Ha fatto il giro del mondo in nave da crociera due volte ed è un divulgatore in campo storico e artistico. Stasera lo rivedremo a L’Eredità.

Leggi anche => Chi è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus ed ex volto de L’Eredità?

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui