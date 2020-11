Addio a Diego Armando Maradona, la leggenda del calcio mondiale

La leggenda del calcio mondiale Diego Armando Maradona è morta all’età di 60 anni: la notizia annunciata dal Clarin

Una notizia amara arrivata come un fulmine a ciel sereno: si è spento all’età di 60 anni, Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi. Ad annunciare la scomparsa, è stato il sito argentino Clarin alle 13 di oggi pomeriggio. L’ex calciatore è deceduto dopo un arresto cardiorespiratorio nella sua abitazione di Buenos Aires. L’ex Pibe de oro era rientrato a casa dopo un delicata operazione al cervello per rimuovere un ematoma subdurale.

Diego Armando lascia le figlie Giannina, Jana e Dalma e il figlio Diego Junior, che ha contratto il coronavirus assieme alla consorte Nunzia. La coppia non e è riuscita a recarsi n Argentina per sostenere Armando Senior.

La notizia è stata confermata anche dall’avvocato di Diego, che ha dichiarato in collegamento con Pomeriggio 5: “Napoli piange, la notizia è vera. Si conferma un anno maledetto. Per me, Diego Armando non morirà mai”

Biografia di Diego Armando Maradona

Nato il 30 ottobre 1960 a Lanus, Diego Armando Maradona ha militato nell’Argentina Juniors, Boca Juniors, Barcellona, Siviglia e Newell’s Old Boys. Aveva inoltre disputato 91 partite, trionfando da assoluto protagonista il Mondiale del 1986.

L’ideatore de La mano de Dios ha lasciato un pezzo di cuore ai tifosi napoletani, che lo hanno sempre elogiato come un grande mito per i suoi sette anni di militanza nel Napoli, portandolo alla vittoria di due celebri scudetti nel 1987 e nel 1990. Da tecnico invece aveva guidato il Texil, Mandiyú, Racing Club, nazionale argentina, Al Wasl, Fujairah, Dorados e Gimnasia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui