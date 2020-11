Prova a prendermi – la storia vera del genio della truffa

Stasera alle 21:20 su Iris andrà in onda Prova a Prendermi.

Il film è diretto da Steven Spielberg, vede Leonardo DiCaprio e Tom Hanks nel ruolo di protagonisti, ed è ispirato alla biografia omonima di Frank Abagnale.

Trama

Frank Abagnale è un 15enne che vive un contesto familiare instabile. Quando la relazione dei suoi genitori si inasprisce a tal punto da portarli al divorzio, Frank scappa per sfuggire alla pressione di dover scegliere con chi rimanere.

Solo a New York, scopre ben presto l‘importanza del denaro e per sopravvivere inizia ad orchestrare truffe bancarie e falsificando assegni.

Diventa presto bravo a tal punto da attirare l’attenzione di un agente dell’FBI, Carl Hanratty, il quale inizia ad investigarlo.

Frank, grazie alla sua dote innata per la truffa, riesce a spacciarsi davanti a Carl per un agente della CIA e scappare inosservato.

Successivamente, Frank assume svariate identità nel giro di pochi anni, passando da pilota d’aereo a dottore. Le sue truffe lo portano in giro per il mondo, con Carl sempre alle calcagna.

Frank Abagnale

Frank Abagnale è un consulente finanziaro che ha collaborato per 40 anni con l’FBI, in qualità di esperto anti-frode.

Dall’età di 15 anni fino ai 21, ha perpetrato truffe di vario genere, in prevalenza bancarie, accumulando circa 2.5 milioni di dollari.

Arrestato in Francia nel 1969, aveva a quel punto commesso frode in 26 diversi paesi sotto almeno 8 identità fasulle.

Durante procedimenti di espatrio ed estradizione, Frank riuscì a sfuggire alle autorità per ben due volte prima di essere arrestato definitivamente nel 1971. Aveva 23 anni.

Dopo aver scontato 6 anni in carcere, su una pena totale di 12, l’FBI ne ottenne il rilascio a patto che lavorasse gratuitamente come consulente.

Questo è stato l’inizio della carriera legittima di Frank Abagnale, il quale è ancora oggi consulente per l’FBI. Ha fondato la società Abagnale & Associates con la quale si è arricchito tramite consulenze. É sposato ed ha tre figli.

Nel 2002 ha pubblicato la sua biografia Catch Me if You Can alla quale si ispira il film. Appare anche nel film, impersonando in un cameo il poliziotto francese che arresta Leonardo DiCaprio.

Cast e scheda tecnica

Titolo Originale: Catch Me If You Can

Genere:

Durata: 2h 20m

Anno: 2002

Paese: USA

Regia:

Cast: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen e Amy Adams.

