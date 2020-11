Anticipazioni Don Pasquale, opera di Gaetano Donizetti diretta da Riccardo Muti in onda su Rai5

Per gli amanti del teatro e dell’opera domani appuntamento su Rai5 alle ore 10:00 con un’opera davvero encomiabile. Il don Pasquale andrà in onda, in ricordo dello spettacolo che nel dicembre 2006 conquistò la critica grazie ad un ritorno del Maestro Riccardo Muti alla direzione (mancava dai palcoscenici di un’opera da circa due anni ).

In onda il Don Pasquale di Gaetano Donizetti

Il Don Pasquale di Gaetano Donizetti andò in scena dal golfo mistico di un teatro top italiano, quale Teatro Alighieri di Ravenna. A dirigere la scena il regista, nonché musicista di formazione, pluri premiato Andrea De Rosa. I pareri positivi di quest’opera portata in teatro nascono non solo per la parte musicale ma anche per l’impeccabile attività della prosa. A curare l’aspetto scenico dei costumi Gabriella Pescucci, mentre le luci sono curate da Pasquale Mari.

Trama

Circa la trama parliamo di un’opera buffa incentrata su Don Pasquale, un uomo che decide di diseredare il nipote perché rifiuta di sposare una giovane donna zitella. Per ovviare alle mancanze del nipote Ernesto, Don Pasquale decide lui stesso di sposarsi.

Attori e personaggi

Per quanto riguarda gli attori, veste i panni del protagonista sul palco un artista di grande esperienza come Claudio Desderi. Malatesta è impersonato da Mario Cassi, mentre i due innamorati Ernesto e Norina sono rispettivamente Juan Francisco Gatell e Laura Giordano.

Vedremo invece Gabriele Spina nel ruolo del Notaio. Il Coro è quello del Teatro Municipale di Piacenza, sotto la direzione di Corrado Casati. L’Orchestra è la Giovanile Luigi Cherubini. Cura la regia televisiva Gabriele Cazzola.

