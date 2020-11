Chi è Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni?

Ecco chi è la scrittrice Marina Di Guardo, nota anche per essere la mamma di Chiara Ferragni

Mariana Di Guardo è una scrittrice, nota soprattutto per essere la mamma di Chiara Ferragni, una delle fashion blogger e influencer più famose e seguite al mondo.

La madre della Ferragni è nata a Novara il 29 ottobre 1961. Nel corso della sua carriera la Di Guardo ha pubblicato quattro romanzi: L’inganno della seduzione nel 2012, Non mi spezzi le ali nel 2014, Com’è giusto che sia nel 2019 e Nella buona e nella cattiva sorte nel 2020.

Da Novara Marina Di Guardo si è trasferita a Cremona, ha seguito lo showroom di Bluemarine a Milano per dieci anni, anche lei come la figlia è infatti appassionata di moda. La madre della nota influencer ha anche aperto un blog di viaggi.

Oltre a Chiara la Di Guardo ha altre due figlie, Francesca e Valentina, nate dal matrimonio con Marco Ferragni. La donna ha un bellissimo rapporto con le figlie.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Marina Di Guardo si è separata dal marito quando Chiara aveva 15 anni. In più occasioni ha detto che la separazione è stata molto dolorosa per lei.

Ad oggi non è chiaro se sia single o se abbia un compagno. Nel 2018 ha partecipato insieme al compagno Antonio a Bake Off, la scrittrice però non parla mai della sua vita privata, per questo non è noto se i due stiano ancora insieme.

Marina Di Guardo è molto seguita sui social. Ad oggi sul suo profilo Instagram conta infatti 557mila follower. Il suo ultimo romando Nella buona e nella cattiva sorte è disponibile nelle librerie da ieri 24 novembre e affronta il tema della violenza sulle donne.

Sara Fonte

