Cotto e Mangiato ricetta 25 novembre 2020: lasagne con pere alla marsala

Ricetta gustosa oggi a Cotto e Mangiato. Tessa con sfizio ha preparato la lasagna con pere alla Marsala.

La ricetta

Gli ingredienti di cui hai bisogno sono:

2 pere

150 grammi di gorgonzola

120 grammi di panna fresca

10 gamberetti

Marsala

120 grammi di lasagne fresche

Procedimento

Tagliare due pere e sfumarle con della Marsala in padella. In un altro pentolino sciogliere il gorgonzola con la panna. Da parte soffriggere aglio olio e gamberetti sgusciati. Lessare la pasta e scolare. Nel piatto fare uno strato di crema di gorgonzola, adagiare la pasta, poi sopra gamberetti pere e ancora crema di gorgonzola. Organizzare gli strati non troppo omogenei perché non si tratta della classica lasagna.

