Elisabetta Gregoraci abbandona il Grande Fratello Vip: “Basta così”

Elisabetta Gregoraci non vuole rimanere al Grande Fratello Vip fino a febbraio 2021, ecco cosa ha detto nella casa

Si torna a parlare di Elisabetta Gregoraci, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La gieffina non ha preso affatto bene la notizia del prolungamento del reality, lunedì sera il conduttore ha infatti comunicato ai concorrenti che la quinta edizione non giungerà al termine a dicembre ma a febbraio 2021.

Elisabetta Gregoraci è subito apparsa disperata nella casa più spiata d’Italia, più volte in lacrime ha detto di voler tornare a casa dal figlio Nathan Falco.

Nelle ultime ore la gieffina sembra aver preso una decisione definitiva, quella di voler abbandonare il reality. Ieri nella casa ha infatti rivelato: “La mia decisione ce l’ho già, basta così. Io quello che dovevo dare l’ho già dato quindi vado.”

Elisabetta Gregoraci sente troppo la mancanza del figlio, non può pensare di restare lontana da lui ancora per così tanto tempo. Lei stessa ha detto: “Pensavo ad un allungamento ma prima di Natale. Poi non è detto che uno arrivi fino a febbraio. Io sono anche in nomination quindi può essere che non arrivo nemmeno a dicembre. Vi saluterò, per me è impensabile stare qui dentro e non passare il Natale con mio figlio e le persone che amo. Onestamente pensavo a una settimana in più o due, non mesi.”

La Gregoraci non è l’unica che sta pensando di abbandonare il Grande Fratello Vip, altri concorrenti sembrano essere in crisi a causa del prolungamento del reality. Dayane Mello ha detto: “Io non continuo, non posso stare lontana da mia figlia. Ve lo dico già che non vado avanti. Non esiste non lo farò. Questo Natale che lei ha 6 anni io lo faccio con lei.”

Durante una chiacchierata con Pierpaolo Pretelli, anche Enock Barwuah ha manifestato la volontà di lasciare la casa perché è stanco mentalmente. Queste le sue parole: “Vorrei trovare una forza interiore, ma non ce la faccio. Penso di no non credo proprio. Mi hai visto in questi giorni. Due settimane in più ok, ma di più non accetto. Di più non riesco Pier. Capisco che dicono che è meglio stare qui che fuori, ma ci vuole una forza mentale che non ho più.”

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui