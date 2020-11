Francesca Brambilla coinvolta in un triangolo amoroso con Basciano e Zarino? Le frecciatine dei due ex e non solo

Francesca Brambilla si sarebbe frequentata contemporaneamente con Alessandro Basciano e Alessandro Zarino: i protagonisti si lanciano dure frecciatine

Pochi giorni fa, è arrivata un’indiscrezione choc dal blogger Amedeo Venza che avrebbe coinvolto due ex protagonisti di Uomini e Donne, che avrebbero litigato a causa di una persona. I protagonisti della vicenda sono Francesca Brambilla, Alessandro Basciano e Alessandro Zarino. Stando alle parole di Amedeo, tutto sarebbe partito dalla Brambilla che avrebbe frequentato contemporaneamente i due ex tronisti, facendoli litigare duramente. L’influencer ha inoltre dichiarato di aver costruito un rapporto di amicizia con la Brambilla, che sarebbe terminato a causa di diverse dichiarazioni pesanti della ragazza alle sue spalle.

“Giorni fa Deianira Marzano aveva lanciato lo scoop della frequentazione tra la Brambilla e Alessandro Basciano” ha scritto il blogger Amedeo sulle sue Instagram Stories. Dopodiché, ha aggiunto: “I due hanno iniziato a frequentarsi circa un mese fa, storie tag ed emoticons fra i due e un video postato da Basciano che ritrae le due braccia intrecciate e le varie storie degli alpaca che si baciano”. Amedeo ha poi scritto che a rompere gli equilibri sarebbe Alessandro Zarino, ex amico di Basciano, poiché la Brambilla avrebbe parlato male di uno all’altro in momenti diversi tanto da metterli in competizione. Infine, l’influencer pugliese ha chiosato: “Qualche giorno fa Alessandro Basciano e Francesca Brambilla vengono avvistati in giro a Roma, mentre il giorno successivo la stessa Francesca trascorreva un weekend insieme a Zarino all’insaputa di Basciano”.

Nel frattempo, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono confrontati tra di loro, ma come è andata a finire? Chissà, quello che per ora sappiamo e che i due hanno pubblicato una loro risposta sui social, che confermerebbero quanto accaduto.

Intanto anche la Brambilla ha pubblicato una frase nelle sue storie, che potrebbe sembrare una sorta di frecciatina.

Insomma, a chi sarà rivolta? Non ci rimane che scoprirlo.

