Cotto e Mangiato ricetta 26 novembre 2020: rotolo di pasta ricotta e spinaci

La ricetta che ha proposto oggi Tessa Gelisio a Cotto e Mangiato risveglia i sensi. Stiamo parlando del rotolo di pasta ricotta e spinaci.

La ricetta

Innanzitutto ti devi procurate gli ingredienti:

500 grammi di spinaci

250 grammi di lasagne

500 grammi di ricotta

Burro

Noce moscata

Procedimento

Come prima cosa in padella soffriggere le foglie di spinaci crude e lavate bene cin del burro. Intanto scaldare la lasagna fresca, e quando sarà cotta passarla in acqua fredda. Mischiare la ricotta con formaggio grattugiato e noce moscata. Quindi amalgamare e spalmare lo strato di ricotta sulla pasta poi adagiare sopra gli spinaci e chiudere a rotolo. Mettere almeno una decina di minuti in frigo, poi tagliare a rondelle e appoggiare su uno strato di pomodoro versato nella pirofila. Spolverata di formaggio e poi in forno a 180 gradi per una decina di minuti. Servire ancora cocente.

