Yara Gambirasio: a 10 anni dalla scomparsa, Netflix annuncia film dedicato alla tragedia di Brembate

Yara Gambirasio: la 13enne di Brembate di Sopra scomparve mentre tornava dalla palestra dove si allenava per la danza 10 anni fa. Di quell’omicidio fu poi dichiarato colpevole Massimo Bossetti, dopo una lunghissima indagine e tantissimi campioni di Dna.

La vicenda giudiziaria ha scaldato gli animi e ora Netflix intende trasformare la vicenda in un film. Ecco quello che si sa finora.

Yara Gambirasio: cosa si sa ora sul film?

La pellicola che sarà in esclusiva Netflix si chiamerà semplicemente Yara. Il film ha la produzione di Pietro Valsecchi per la regia di Marco Tullio Giordana.

La pellicola è una ricostruzione delle indagini prima nel trovare il profilo genetico dell’assassino, quindi Ignoto 1 e successivamente l’inchiesta con la ricerca del Dna tra tutti gli abitanti. Il film parlerà anche del momento in cui fu individuato Bossetti.

In più, secondo il regista, il film racconterà anche la prima fase, quando si pensava a uno straniero che aveva aggredito la ragazzina. Durante il racconto, il regista ha dichiarato di aver allontanato il voyerismo e la morbosità legati alla vicenda.

In ogni caso, Giordana ha dichiarato di aver fatto riferimento agli atti pubblici del processo. Pur non avendo incontrato i genitori della ragazzina, Giordana ha scelto gli attori per impersonarli. Infatti, i nomi del cast ora noti sono: Sandra Toffolatti e Mario Pirrello per i genitori, Alessio Boni e Thomas Trabacchi (che fanno i carabinieri e raccolgono le diverse persone che lavorarono al caso).

Il ruolo di Yara, invece, è affidato alla giovanissima Chiara Bono. Isabella Ragonese, invece, interpreterà il PM Patrizia Ruggeri. Bossetti è interpretato da Roberto Zibetti.

Una curiosità: le riprese non sono state fatte a Brembate. Infatti, per motivi legati al CoVid-19, si sono scelte location a: Roma, Fiano Romano e Monterotondo, simili nel paesaggio.

Leggi anche => Nuovo cast per la quarta stagione di Stranger Things: rivelazioni da Netflix

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui