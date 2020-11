Affari Tuoi torna a gennaio, ma senza Flavio Insinna: ecco chi condurrà (e le altre novità)

Entro il prossimo mese di gennaio dovrebbe partire la nuova stagione di Affari Tuoi, il celebre gioco dei pacchi in onda su Rai Uno. In un primo momento si comincerà con una serie di puntate speciali, che andranno in onda il sabato.

Ma al di là degli aspetti “tecnici”, ciò che interessa maggiormente ai tantissimi fan della trasmissione è sapere chi la condurrà.

Al timone di “Affari Tuoi” non ci sarà più Flavio Insinna, che evidentemente paga ancora quel famoso fuori onda pubblicato da Striscia la Notizia dove si lasciava andare a commenti discutibili nei confronti di una concorrente. Non è bastata l’ottima conduzione dell’Eredità per garantirgli di nuovo le redini di “Affari Tuoi”.

Chi ci sarà, quindi, al posto di Flavio Insinna? La RAI non ha ancora confermato ufficialmente, ma sembra ormai certo che la conduzione del famoso gioco dei pacchi verrà affidata a Carlo Conti, ormai un veterano della televisione italiana.

Tra le novità principali della nuova edizione spicca l’eliminazione dei partecipanti delle varie Regioni, sostituiti da personaggi dello spettacolo. Comunicate variazioni importanti anche per i concorrenti in gara, che non saranno più “singoli” ma bensì coppie in procinto di sposarsi, che potranno così rincorrere il montepremi da sogno.

