Che fine hanno fatto gli attori di Friends, la fortunatissima serie anni ’90 e 2000

Friends è certamente una delle sitcom più amate al mondo, tanto da essere spesso riproposta anche al giorno d’oggi. Dieci stagioni, girate dal 1994 al 2004, in cui i sei amici di Manhattan hanno divertito e appassionato i tantissimi fan di una delle serie “cult” degli anni ’90 e 2000.

Ma che fine hanno fatto gli attori e le attrici di Friends? Proprio nelle ultime ore è giunta la notizia che Chandler, alias Matthew Perry, è in procinto di convolare a nozze con la 29enne Molly Hurwitz. Una notizia che ha un pò spiazzato i fan, dato che negli scorsi mesi si parlava addirittura di una rottura tra i due, che hanno sempre vissuto una relazione turbolenta.

Per quanto riguarda gli altri protagonisti di Friends, Jennifer Aniston (Rachel) è certamente quella che ha avuto una carriera cinematografica di altissimo livello, partecipando anche come protagonista in molte pellicole e diventando una delle attrici più apprezzate di Hollywood. Dopo essere stata sposata con Brad Pitt, nel 2015 aveva detto sì all’attore Justin Theroux, ma i due si sono separati due anni fa.

David Schimmer (Ross) ha recitato in diversi film e nel 2010 ha sposato la fotografa britannica Zoe Buckman. La coppia si è separata nel 2017.

Courtney Cox (Monica) ebbe un grande successo con il film “Scream”, dove conobbe il suo futuro marito David Arquette. Anche questa relazione è terminata: nel 2013 è stato ufficializzato il divorzio.

Lisa Kudrow (Phoebe) ha 57 anni ed è sposata con il pubblicista francese Michel Stern, dal quale ha avuto un figlio, Julian Murray, che oggi ha 22 anni. Molto impegnata come attrice, il suo ultimo film è uscito nel 2019 e si intitola “Non succede, ma se succede…”, diretto da Jonathan Levine.

Infine Matt Le Blanc, ovvero Joey, che ha riscosso un grande successo con la serie Papà a tempo pieno, cancellata dalla CBS in questo 2020 dopo 4 stagioni.

