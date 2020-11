Pausini interviene dopo le polemiche sul commento sulla morte di Maradona: “Non inventate frasi non vere”

La cantante ha replicato alle polemiche sul suo conto scatenate da un suo pensiero sulla notizia della morte di Maradona

La notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona è piombata all’improvviso e ha suscitato numerose reazioni anche da parte di vip. Tra questi, c’è anche la cantante Laura Pausini, che ha espresso un suo pensiero a riguardo su Instagram, venendo attaccata duramente.

“In Italia fa più notizia l’addio di un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate e abusate”, ha scritto la Pausini sui social. La cantante romagnola indignata ha poi concluso il suo post così: “Non so che pensare“.

"Laura Pausini":

Per questo commento su Instagram pic.twitter.com/89GWkx06DH — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 26, 2020

A quel punto, diversi utenti si sono scagliati contro di lei anche su Twitter. La polemica infatti è finita persino sui trendtopic, tanto da far intervenire anche Fiorella Mannoia. “Se Michael Jackoson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera”, ha cinguettato la cantante romana.

Se Michael Jackson fosse morto ieri sarebbe successa la stessa cosa. Quando se ne vanno uomini così amati nel mondo intero è logico che succeda questo. Non ha scelto lui di morire nella giornata mondiale contro il femminicidio. Anche basta con questa polemica becera. — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) November 26, 2020

Più tardi, è arrivata la puntuale risposta di Laura Pausini su Instagram: “Non ho fatto nessun post. Ho risposto a uno di mia sorella che è ancora pubblico”. L’artista ha poi spigato che una persona importante come Maradona va sempre ricordata, ma di essere contrariata al fatto che venga data molta più risonanza mediatica rispetto a un argomento importante come la violenza sulle donne. Dopodiché, la Pausini si è scagliata contro chi ha frainteso il suo messaggio: “Poi se fa più notizia inventare cose che non ho scritto come vengono riportante non posso farci nulla. E’ un peccato”. Infine, ha chiosato duramente: “Ma la violenza sulle donne è un argomento troppo importante perché nel nostro paese passi in secondo piano. Questo è il mio pensiero. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ma non inventando attorno a questo frasi non vere“.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui