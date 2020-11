The Voice Senior, Antonella Clerici rivela: tra i concorrenti, anche un sopravvissuto al CoVid-19

The Voice Senior: la sfida degli over 60 partirà su Rai Uno alle ore 21.25. La conduzione è affidata ad Antonella Clerici.

Proprio lei ha rivelato un interessante dettaglio sulla prima puntata: tra i partecipanti, ci sarà una persona che è sopravvissuta al CoVid-19.

The Voice Senior: ecco una delle storie che scopriremo stasera

La settima edizione del talent show sulla Rete ammiraglia non avrà l’ansia delle scorse edizioni. Infatti, non si vinceranno posti a Sanremo o contratti discografici.

In più, le voci saranno mature, perché i concorrenti, da regolamento, devono essere over 60. Chi vincerà avrà un vinile con tutti i brani fatti nel talent e un contratto con la Universal per la cover meglio realizzata.

Infatti, la Universal è partner del programma.

Tra i nostri concorrenti c’è anche chi ha avuto il Covid-19 e racconta come questa esperienza lo abbia cambiato. Secondo me è la storia più toccante di tutte le puntate proprio perché ci riguarda da vicino, visto i tempi che stiamo attraversando Antonella Clerici

In più, la Clerici ha rivelato anche chi è il concorrente più anziano. Si tratta di Tony Reale e ha 84 anni.

Come si svolgerà la gara?

Per le prime 3 puntate di The Voice Senior, ci saranno le audizioni al buio. Così, verranno selezionati i primi 24 concorrenti, 6 per ogni coach. Poi, ci saranno le sfide tra team.

Per i cavalli di battaglia, saranno i coach a scegliere chi vincerà. Quindi, i concorrenti per team passeranno da 6 a 2.

La finale è prevista per il 20 dicembre 2020. Nell’ultima puntata, ci sarà anche il televoto. La Rai si aspetta un’audience massima del 17% di share, ma saranno i telespettatori questa sera a decidere.

