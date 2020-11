Tina Cipollari torna single: “Tra me e Vincenzo è finita”

È finita la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, ecco cosa ha svelato l’opinionista su Instagram

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo più di tre anni è giunta al capolinea la storia d’amore tra la Vamp e il ristoratore di Firenze Vincenzo Ferrara, a rivelare la novità è stata proprio lei. La Cipollari ha annunciato la fine della loro relazione tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Questo è ciò che si legge nella didascalia: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, così come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata.”

Tina Cipollari ha poi aggiunto: “Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente.”

Non è chiaro cosa abbia spinto i due a mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Fino a poco tempo fa le cose tra loro sembravano procedere a gonfie vele, si parlava addirittura di matrimonio. Col tempo le cose hanno preso però una brutta piega, la Cipollari non ha però rivelato altri dettagli in merito alla rottura.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara da tre anni vivevano il loro amore a distanza, lei vive a Roma lui invece a Firenze. Sarà stata anche la distanza a complicare le cose tra loro?

L’ex fidanzato dell’opinionista non ha ancora commentato la rottura, fino a poche settimane fa si mostrava però insieme a Tina su Instagram, segno che la fine della loro relazione è recente. Cosa sarà successo tra loro? Questo al momento non possiamo saperlo, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte

