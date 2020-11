Anticipazioni Gianni Schicchi diretto da Mario Monicelli in onda su RAI 5

Continuando con il palinsesto RAI 5, come da consuetudine, anche domenica 29 novembre alle ore 10 andrà in onda un’opera teatrale. Stavolta tocca a Gianni Schicchi.

Opera del 1998

Sebbene si tratta di un’allestimento risalente al 1998, l’opera diretta da Mario Monicelli per il Teatro Comunale di Firenze rappresenta una trasposizione di un episodio descritto nella divina commedia dantesca. E RAI 5 dà omaggio a Puccini così.

Andrà cioè in onda un’opera ispirata al canto XXX dell’Inferno, girone in cui il sommo Dante fa l’incontro di Gianni Schicchi condannato per il peccato di falsa testimonianza.

In realtà parliamo di un’opera buffa che fu realizaata da Giacomo Puccini che affiancando alle altre due opere “Il Tabarro” e “Suor Angelica”, creò il cosiddetto Trittico.

I personaggi

Nella raffigurazione teatrale del 1998 i personaggi che rivediamo sono Rolando Panerai, nonché Chiara Angella, Eleonora Jankovich, Pietro Ballo, Romano Emili. Ma anche Chiara Taigi, Matteo Ciccone, Enrico Turco, Paolo Washington, Orazio Mori, Gloria Banditelli, Angelo Nardinocchi, Andrea Piccinni, Carlo Morini, Augusto Frati.

Per quel che concerne l’orchestra, si tratta della pregiatissima Maggio Musicale Fiorentino guidata dal direttore James Conlon, che manco a farlo a posta, oggi dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Alla regia per la televisione Tullia Ferrero.

