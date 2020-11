Anticipazioni Daydreamer, domenica 29 novembre 2020: Sanem vuole riconquistare Can

Le anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di domenica 29 novembre 2020.

Gli arresti di Aylin ed Enzo Fabbri vengono accolti positivamente in azienda. Ma Sanem è di nuovo in lite con Can ed ha paura che il fotografo voglia riavvicinarsi a Polen.

Cengiz spinge Sanem a cambiare il suo atteggiamento verso Can, tornando ad essere la ragazza solare di una volta. Leyla chiede ad Emre di aiutare Sanem e lui le promette di farlo. Quando Emre viene a sapere che Can intende passare due giorni fuori città per riflettere sulla proposta di Polen di partire con lei, lo dice a Leyla, consigliandole di convincere Sanem a raggiungerlo per un confronto. Sanem all’inizio non vuole vedere Can, ma poi, grazie all’insistenza della sorella, accetta.

Mevkibe e il marito intraprendono una vera e propria “guerra commerciale”.

Maria Rita Gagliardi

