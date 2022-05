Chi è Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio? I due hanno avuto figli?

Nato nel 1948, Stefano D’Orazio è stato una delle colonne dei Pooh.

Batterista del gruppo, è stato anche autore di parte dei testi delle canzoni nonché responsabile manageriale.

L’uomo è morto il 6 novembre 2020 all’età di 72 anni a causa di complicazioni causate dal COVID-19, lasciando un vuoto immenso nel gruppo, nei fan e nella moglie – Tiziana Giardoni.

Ma chi è e cosa fa Tizana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio?

Conosciutisi nel 2007, i due erano convolati a nozze il 12 settembre 2017, giorno del 69esimo compleanno dell’artista.

Il loro è stato un bellissimo e grande amore.

Come raccontato in più occasioni, D’Orazio aveva sempre detto che non si sarebbe mai sposato, con lei aveva però cambiato idea (e alla sua posizione in merito al matrimonio e al matrimonio in sé l’ex batterista dei Pooh ha dedicato un libro, pubblicato nel 2018: ‘Non mi sposerò mai. Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi’) e così è arrivata anche l’eclatante proposta di matrimonio durante un concerto a Verona per i Wind Music Awards.

In seguito una splendida cerimonia, con il fatidico ‘Sì’ pronunciato davanti a 400 invitati.

Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio erano molto riservati, preferivano vivere la loro bellissima e profonda storia d’amore lontano dal gossip e dai riflettori.

Mentre D’Orazio era in vita, la donna ha mantenuto uno stretto riserbo sulla sua vita personale, condotta in parte – assieme all’amato compagno – sull’Isola di Pantelleria.

E’ noto che la Giardoni è una manager ed organizza eventi ed in seguito alla scomparsa del marito ha raccontato dei progetti che il marito avrebbe portato avanti con Roby Facchinetti i due ex Pooh avevano deciso di fare un trasposizione teatrale di Parsifal, un musical liberamente ispirato alla vicenda narrata nell’omonimo album pubblicato dai Pooh nel 1973.

Il progetto sta quindi continuando e nel mentre ha pubblicato anche un libro, intitolato ‘Tsunami’.

Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio hanno avuto figli?

Nonostante una relazione ultra decennale, Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio non hanno avuto figli.

Stefano D’Orazio si è sempre considerato padre di Silvia Di Stefano, figlia di Lena Biolcati, cantante con cui D’Orazio ebbe una lunga relazione.

In seguito, per il batterista dei Pooh, una importante relazione anche con Emanuela Folliero, la bellissima annunciatrice di Rete Quattro.

(Articolo scritto il 7 novembre 2020 – il giorno dopo la morte di Stefano D’Orazio – da Sara Fonte. Rivisto, integrato e ripubblicato il 29 maggio 2022)

