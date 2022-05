L’Eredità 28 maggio 2022, Silvia questa sera alla ghigliottina non ce la fa

Nella puntata di quest’oggi – 28 maggio 2022 – è giunta al gioco finale de L’Eredità per la seconda volta consecutiva Silvia.

La campionessa s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 6.563 euro (dopo cinque dimezzamenti: un vero e proprio disastro) e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Cattedrale

Buio

Bilancio

Voce

Chiuso.

La campionessa – che ieri è riuscita a vincere alla ghigliottina – s’è così espressa in merito, in maniera assolutamente categorica: “Non c’è” .

La parola scelta dalla campionessa quest’oggi – con ben poca convinzione – è stata Deserto. Ed in effetti la parola scelta dagli autori era un’altra: Capitolo.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna):

Capitolo Cattedrale: “Collegio di prelati che sovrintendono al funzionamento di una cattedrale”.

Capitolo Buio: come quello attuale che stiamo vivendo, con le contingenze internazionali ben note – “Siamo matti a non trovare un’intesa”.

Il Capitolo di un Bilancio – rappresenta una de “le parti in cui è diviso un bilancio”.

Avere Voce in Capitolo, quando si ha un’autorità per potersi esprimere su un tema.

Capitolo Chiuso – prima che inizi un nuovo capitolo, della vita per esempio.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui