Oroscopo di Paolo Fox dal 30 novembre al 6 dicembre: previsioni della settimana

Vediamo come evolve questa settimana dal punto di vista astrologico con l’oroscopo di Paolo Fox. Ecco di seguito le previsioni segno dopo segno.

Ariete

C’è in questi giorni il transito di Marte nel tuo segno. Il che ti rende molto ribelle. A paritre da metà dicembre si presenterà per te una valida occasione di recuperare o di cambiare le cose. Per quel che riguarda la vita professionale stanno per arrivare delle soddisfazioni e si sta per concludere un biennio di grande difficoltà.

Toro

Per te questo è un periodo molto stanco che non dovresti perdere d’occhio: non ti mancheranno delle perplessità in particolare se hai dato adito a delle nuove relazioni che non danno affidamento.

Per quel che concerne coppie, il recupero sperato può arrivare solo se vi saranno pochi scatti di gelosia.

Gemelli

La tua vita ha avuto il tanto atteso momento di rilancio sebbene questo abbia portato al cambiamento di un nuovo rapporto. Per quel che riguarda invece la vita professionale il momento è propizio per il successo e fortuna così come cambi di ufficio, nuovi progetti e buone opportunità.

Cancro

Cerca di non sottovalutare gli incontri che Venere sta favorendo per te in questi periodi. In questa settimana vivrai anche delle giornate, come ad esempio tra mercoledì e giovedì, in cui le relazioni potranno avere uno sviluppo immediato e importante.

Leone

Il consiglio è quello di provare a non mischiare i problemi di lavoro con la tua vita di coppia. Se hai troppa ansia, trascuri l’amore e non va bene. Si deve provare a farsi scivolare da dosso qualunque cosa accada, considerato che le provocazioni sono normali.

Vergine

Il passagio di Venere va visto di buon occhio, Verso la metà della settimana avrai una bella sorpresa. Se hai già un partner, chi ha superato nel migliore dei modi l’ultimo periodo non deve avere alcuna preoccupazione.

Bilancia

Hai dovuto subire i malumori del partner in questo periodo anche solo per questioni di principio. Se stai mettendo molta enfasi per dare una soluzione ai tuoi problemi si sbaglia e si finisce per stancarsi senza ottenere nulla.

Scorpione

Sei in un periodo positivo e le giornate che stanno per arrivare ti daranno degli incontri interessanti, anche virtuali. Se c’è un progetto che intendi portare aventi in coppia, questo è il momento più propizio per organizzare.

Sagittario

Non è complicato per te fare delle nuove conoscenze, dal momento che Venere sì metterà allineato verso di te in questi giorni. Precisamente il segno sarà favorito dal pianeta dell’amore a partire dal 15 dicembre: in quei giorni inizierà un cambiamento importante e si sarà vincenti anche nelle nuove storie d’amore.

Capricorno

Il cielo ti favorisce tuttavia tendi ad essere ancora molto polemico. Forse perché vuoi il salto di qualità. Grazie a Giove nelle ultime settimane nel segno si può dire che si ha ragione, in particolare se nell’ultimo periodo le diatribe sono avvenute con una persona poco disponibile e piuttosto vaga.

Acquario

Ti stai per preparare ad avere Saturno nel segno dopo Giove. In pratica sarà favorito un nuovo percorso sentimentale. Per le coppie che hanno vissuto un allontanamento la ripresa è dietro l’angolo, anche se ci sono dei partner che possono aver cambiato approccio e sarà necessaria complicità per assimilare questo cambiamento.

Pesci

Se hai delle situazioni in pendenza con Gemelli e la Vergine vedrai che si stanno risolvendo più o meno in modo positive a seconda di quanto si è disposti a cedere e capire.

I cambiamenti di questi ultimi mesi hanno provocato dei dolori, ma le coppie in crisi hanno saputo superare anche questo.

