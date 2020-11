Tu si que vales 2020 da record. Come partecipare alla prossima edizione?

Tu si que vales 2020 da record.

Gli ascolti attestano numeri importantissimi per la finalissima della settima edizione del talent di Canale 5: ieri il programma con un cast d’eccezione (Maria De Filippi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mamuccari sono i giudici) ha ottenuto il 33,09% di share – con 6 milioni 165 mila spettatori.

Si tratta del risultato di audience più alto dal 2014, primo anno in cui è andato in onda – sempre con la conduzione di Belen Rodriguez: anche allora il picco fu raggiunto con la finale (5.799.000 telespettatori per il 27,50% di sahre).

Entusiasmo da parte del direttore di rete Giancarlo Scheri che – come riporta Ansa – ha dichiarato: “Edizione al top per Tú Sí Que Vales. Un cast di stelle di prima grandezzae il team di impareggiabili professionisti di Fascino Pgt, sono gli ingredienti di uno show unico, perfetto per la famiglia davanti alla tv”.

E per questo ci si prepara già alla prossima edizione.

Su Twitter post per spiegare come candidarsi per diventare performer del talent e puntare al primo premio da 100.000 euro in gettoni d’oro

È stata un'edizione bellissima! Grazie a tutti voi e ai nostri splendidi giudici e conduttori ? Ricordate che i casting sono aperti, pronti a mettervi in gioco? Cliccate subito QUI ?? https://t.co/5hK5Uxtpmw #TuSiQueVales pic.twitter.com/PikSOp0iZ5 — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 29, 2020

