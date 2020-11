Anticipazioni Un posto al sole, dal 30 novembre al 4 dicembre 2020: Alberto riceve delle avances da Barbara

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 30 novembre al 4 dicembre 2020.

Nella puntata di lunedì 30 novembre 2020, Marina e Fabrizio vedono sempre più il terreno crollargli sotto i piedi. Franco riceve una chiamata da sua madre che lo avvisa circa un’operazione al cuore che dovrà subire. Franco, quindi, non sa se raggiungere la madre in Nuova Zelanda. Niko continua ad essere in crisi e a far preoccupare la sua famiglia.

Nella puntata di martedì 1 dicembre 2020, da vera combattente, Marina cerca di affrontare la situazione ai cantieri, ma Roberto e Lara continuano a tramare alle sue spalle. Fabrizio sembra invece aver deposto le armi. Clara continua a pressare Alberto su una possibile convivenza. Alberto, intanto, riceve una una visita a sorpresa che lo porta a rivedere i suoi programmi. Renato, per cercare di consolarla, farà a Bianca una promessa che porterà lo scompiglio in famiglia.

Nella puntata di mercoledì 2 dicembre 2020, Alberto, pressato da Clara, capisce che Barbara ha delle mire su di lui. Marina, delusa dalla fragilità di Fabrizio, deve fronteggiare da sola la crisi dei Cantieri. Cinzia, decisa a non perdere Cotugno, si prepara ad un grande sacrificio.

Nella puntata di giovedì 3 dicembre 2020, Rossella, dopo un duro scontro con Ilaria che le dà della raccomandata, cerca conforto da Ornella, ma chi le starà davvero accanto è Patrizio. Consapevole di poter perdere il posto di lavoro, Alberto fa i conti con le avances di Barbara. Cinzia scopre le grandi qualità di amatore di Cotugno, mentre Bice tenta di sottrarsi dalla vacanza a Ischia con lui. Massaro farà una terribile scoperta.

Nella puntata di venerdì 4 dicembre 2020, Franco ed Angela sono pronti a partire per la Nuova Zelanda, mentre Niko fa fatica a gestire il rapporto con Jimmy. Rossella è felice di essersi ritrovata con Patrizio, ma lui pensa ancora ad Ilaria. Massaro non riesce a credere che Bice abbia una relazioe con Cotugno, ma qualcosa potrebbe fargli cambiare idea…

Maria Rita Gagliardi

