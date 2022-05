Edoardo Tavassi, ecco com’era prima dell’Isola dei Famosi: lo riconoscete?

Uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022 è stato sicuramente Edoardo Tavassi. Il fratello dell’ex gieffina Guendalina ha lasciato il reality show per ritornare a casa dai figli Salvatore, Chloe e Gaia. Edoardo ha cambiato look ed il momento è stato esilarante. Inizialmente, il 37enne aveva rifiutato ma, sucessivamente, in seguito alle parole di Carmen Di Pietro si è lasciato convincere.

Il cambio look di Edoardo

Edoardo Tavassi è stato chiamato dalla conduttrice del programma targato Mediaset, Ilary Blasi, dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e dai suoi compagni di viaggio a sacrificarsi per ottenere una prova ricompensa, ovviamente del cibo.

“Se prima le ragazze non ti filavano, ora puoi provare con questo nuovo look” ha ironizzato Vladimir Luxuria in studio mentre in Honduras il 37enne cambiava look sotto le mani dell’amica Carmen Di Pietro e dell’inviato Alvin. Capelli rasati e tante risate durante il comico il cambio di look del naufrago, che in questo periodo è diventato uno dei più amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Non stai male, ma neanche bene”, ha detto, invece, la padrona di casa del reality show in onda su Canale 5, Ilary Blasi, dopo aver visto il naufrago senza capelli. La reazione di Guendalina La sorella di Edoardo, Guendalina, ha commentato la scena attraverso una stories sul suo account ufficiale Instagram. L’ex gieffina ha postato una foto del fratello mentre cambiava look ed ha scritto: “Chloe sta piangendo”. Ricordiamo che si è trattata della sua prima esperienza nel mondo della televisione per Edoardo che era giunto in Honduras un po’ in sovrappeso. Dalle foto del passato si nota invece che Edoardo Tavassi è sempre stato magro come si può notare dalla foto. Solo nell’ultimo anno ha preso qualche chilo come si evince dall’istantanea sotto.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui