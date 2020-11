Ilary Blasi conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021: sostituisce Alessia Marcuzzi alla conduzione del reality

Ilary Blasi prende il posto di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi. La nuova edizione del reality show andrà in onda a febbraio 2021.

Secondo le prime indiscrezioni, il programma andrebbe in onda subito dopo il Grande Fratello Vip. Inizialmente, si era pensato di iniziare il programma a Gennaio 2021.

Poi, causa CoVid-19, si era pensato di saltare un’edizione. Infine, Canale 5 ha trovato una soluzione, annunciando la moglie di Totti per la conduzione del programma dopo aver condotto alcune edizioni del Grande Fratello Vip.

L’addio della Marcuzzi

L’inizio per Ilary Blasi per l’Isola dei Famosi nasce anche dal fatto che Alessia Marcuzzi abbia lasciato la conduzione del programma dopo essere stata al timone per ben 5 edizioni.

Il motivo sarebbe che la Marcuzzi aveva già nuovi impegni, come Le Iene (che sta conducendo ora con Nicola Savino) e Temptation Island Vip. L’ultima edizione dell’Isola condotta dalla Marcuzzi aveva ottenuto in media il 16,39% di share.

Per Mediaset troppo poco. Il Gruppo, però, ha preferito proporre alla conduttrice qualcosa di diverso.

