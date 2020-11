Netflix e Amazon Prime, i più interessanti film in uscita a dicembre 2020

Come ogni mese, Amazon e Netflix si affrettano ad aggiornare il loro catalogo per continuare a proporvi contenuti freschi da guardare.

Abbiamo compilato una lista dei film in uscita questo dicembre che hanno attirato la nostra attenzione:

Netflix

L’incredibile storia dell’isola delle rose (Film)

In uscita mercoledì 9 dicembre, questo film è un prodotto tutto italiano. Diretto dal regista siciliano Sydney Sibilia ed interpretato da Elio Germano, il film racconta la storia vera dell’isola artificiale costruita dall’ingegnere Giorgio Rosa, divenuta una micronazione tra il 1968 ed il 1969.

The Midnight Sky

Diretto ed interpretato da George Clooney, Lo Spazio Tra le Stelle parla di un vecchio scienziato che vive nel circolo polare artico. Solo sopravvissuto ad una guerra nucleare che ha distrutto l’umanità, deve mettersi in viaggio per raggiungere un’antenna, che gli permetterà di avvertire un’astronave di rientro da un’esplorazione prima che sia troppo tardi. In uscita mercoledì 23 dicembre.

Amazon Prime Video

Sylvie’s Love

Presentato a gennaio al festival di Cannes ed acclamato dalla critica, Sylvie’s Love è un dramma e racconta la storia d’amore tra Sylvie, una donna di Harlem, ed un sassofonista conosciuto un’estate della sua gioventù. Quando il destino li ricongiunge anni dopo, per entrambi è chiaro che i loro sentimenti non sono appassiti. In uscita venerdì 25 dicembre.

Il Giardino Segreto

Il nuovo, inedito adattamento del classico romanzo per ragazzi, Il Giardino Segreto parla del processo di maturazione di Mary e Colin, attraverso le cure che prestano ad un giardino segreto oltre una parete incantata. Disponibile dal 10 Dicembre.

The Grand Tour: A Massive Hunt

Arriva finalmente lo speciale di Grand Tour in Madagascar.

Erede spirituale di Top Gear, The Grand Tour è una serie originale Amazon Prime che tratta di automobilistica con irriverenza ed umorismo.

In questo speciale, James, Jeremy ed Hammond si imbarcano in un’enorme caccia al tesoro che li porterà ad attraversare tutte le regioni del Madagascar, esplorando le spettacolari ambientazioni locali in una varietà di veicoli. Disponibile dal 18 dicembre.

