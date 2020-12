Pierpaolo Pretelli e Giulia, scoppia la passione nella notte: baci bollenti in piscina

È ufficialmente nata una coppia al Grande Fratello Vip? Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella notti si sono scambiati baci passionali

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non si frenano più, i due nella notte si sono lasciati travolgere dalla passione al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Da settimane non si fa che parlare di un loro presunto flirt, all’inizio però entrambi ci sono andati con i piedi di piombo. Nei giorni scorsi si sono scambiati il primo bacio durante una prova chiesta dalla produzione del reality. Da quel momento si sono scambiati altri baci, coccole e tenerezze, ma avevano fatto sapere che non volevano correre troppo per non sbagliare.

LEGGI ANCHE => GF Vip, scatta il primo bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Stanotte i due mentre facevano il bagno in piscina non sono però riusciti a resistersi. Abbracciati si scambiavano coccole e bacetti sul collo, per un po’ lei ha provato a sfuggire ai baci di Pierpaolo Pretelli alla fine però è scoppiata la passione. I due si sono baciati in modo molto passionale, ormai sembrano essere una coppia vera e propria.

Dopo essersi baciati Giulia Salemi all’orecchio del gieffino ha sussurato: “Sono combattuta tra l’istinto e la testa”. Per poi aggiungere: “Capisci che è surreale? Non riesco a controllare, mi spaventa”.

LEGGI ANCHE => Pierpaolo Pretelli dopo il bacio con Giulia frena: “Non voglio fare passi falsi”

A Pierpaolo Pretelli la Salemi ha però ammesso che sta molto bene con lui: “Però sto bene, sono felice”. Questa la risposta del gieffino: “Anch’io sono felice”. Il flirt tra loro continuerà al Grande Fratello Vip? I due usciranno dalla casa come una coppia? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui