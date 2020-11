Propaganda Live, puntata speciale a Capodanno su La7: “Non potevamo lasciare da soli gli italiani”

Quello che vivremo tra un mese non sarà un Capodanno come tutti gli altri. L’emergenza sanitaria impone delle inevitabili restrizioni: niente festoni, niente cenoni, niente serate di nessun tipo per non rischiare di ritrovarsi già a gennaio con la tanto temuta terza ondata.

Tuttavia, per fortuna, ci saranno alcuni programmi televisivi molto graditi agli italiani. Uno di questi è Propaganda Live, l’apprezzatissima trasmissione condotta su La7 da Diego Bianchi, che proprio durante la scorsa puntata ha fatto un annuncio che ha riempito di gioia i tanti fan dello show.

Nella notte di San Silvestro, infatti, Propaganda Live andrà in onda sempre su La7 con una puntata speciale. In realtà, a rivelare questa novità non è stato direttamente il conduttore, ma il disegnatore e fumettista Makkox, che ha mostrato in diretta il suo consueto cartoon.

Stavolta Makkox ha raffigurato Zoro (nome d’arte di Diego Bianchi, ndr), il direttore di rete Andrea Salerno e lo stesso disegnatore intenti ad annunciare questa gradita sorpresa.

Nel cartoon, i tre protagonisti confermano la puntata speciale, motivandola così: “Per gli italiani sarà una fine d’anno molto particolare, non possiamo abbandonarli”. Al momento non sappiamo chi saranno gli ospiti, ma è facile immaginare che saranno presenti tutti i personaggi che spesso animano le puntate di Propaganda Live, tra cui Zerocalcare e Marco Damilano.

