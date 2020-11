Uomini e Donne, oggi: nuove critiche per Gianluca, il tronista si scontra con Dalila

Continua ad essere complicato il percorso di Gianluca De Matteis a Uomini e Donne, ci sarà un nuovo scontro tra il tronista e Dalila

Inizia oggi 30 novembre una nuova settimana di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News si parlerà ancora di Gianluca De Matteis.

Il tronista ha iniziato un nuovo percorso di conoscenza con Marianna, la ragazza in studio ha però manifestato la volontà di conoscere anche Armando Incarnato. È nata quindi una nuova rivalità tra Gianluca e il cavaliere del Trono Over.

In studio è tornata anche Lucrezia Comanducci, la ragazza ha fatto sapere di voler frequentare solo Armando, non è infatti più interessata a conoscere anche De Matteis. Al centro dello studio dovremmo rivedere proprio Gianluca e Dalila, tra i due scoppierà una nuova discussione. Sembra che la corteggiatrice non riesca a tollerale alcuni comportamenti del tronista.

Il percorso di Gianluca De Matteis continua ad essere poco sereno, dopo l’abbandono di Gabriella le sue certezze sono sempre meno. In molti lo sostengono, in studio però riceverà ancora critiche. In più occasioni Gianni Sperti lo ha bacchettato, il noto opinionista pensa che dovrebbe far emergere il suo carattere in trasmissione, il tronista continua però a ribadire di essere così come lo vedono.

Gianluca De Matteis ci ha tenuto ancora a precisare di non essere finto, a Uomini e Donne vorrebbe trovare l’amore. Cosa succederà durante il suo percorso nel programma? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

