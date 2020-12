Chi è Stephanie Frappart, il primo arbitro donna in Champions League?

Ecco chi è Stephanie Frappart, primo arbitro donna che dirigerà una partita di calcio maschile in Champions League

Stephanie Frappart sarà il primo arbitro donna a dirigere una partita maschile di UEFA Champions League. Domani 2 dicembre 2020 alle 21 dirigerà all’Allianz Stadium di Torino la partita tra Juventus e Dinamo Kiev.

La Frappart è nata a Val-d’Oise, in Francia, il 14 dicembre 1983. Nel 2019 la Frappart ha arbitrato in Ligue 1, dirigendo la finale di Supercoppa Europea nella partita tra Liverpool e Chelsea. A ottobre ha invece fatto il suo esordio in Europa League, nella partita tra Leicester e Zorya.

Sempre nel 2019 Stephanie Frappart ha diretto la partita di calcio femminile tra tra Stati Uniti e Olanda durante la finale del Mondiale, due anni prima aveva invece diretto la semifinale dell’Europeo. Nel 2012 la 37enne ha arbitrato la finale dell’Europeo Under 19.

È stata la prima donna ad arbitrare una gara di Ligue 1, la Frappart all’età di 28 anni dirigeva la Championnat National, nel 2014 passò in Ligue 2. Dal 2009 Stephanie Frappart svolge il ruolo di arbitro internazionale in campo femminile. Nel 2015 ha arbitrato anche due gare del Mondiale in Canada, 13 gare nella Women’s Champions League e due gare nei Giochi Olimpici di Rio 2016.

Sara Fonte

