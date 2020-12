GF Vip, Maria Teresa Ruta commossa per la scomparsa di Maradona: “Era una persona generosa”

La soubrette Maria Teresa Ruta è rimasta molto toccata quando ha scoperto della scomparsa di Diego Armando Maradona in diretta al GF Vip 5

Ieri sera, Alfonso Signorini ha informato i vipponi della casa del GF Vip 5 sulla scomparsa di Diego Armando Maradona. In particolare, il conduttore ha voluto chiamare Maria Teresa Ruta in una stanza per farle vedere alcuni filmati sul El Pibe de Oro, che aveva conosciuto e intervistato diversi anni fa quando faceva la giornalista. La showgirl è rimasta molto sconvolta dalla triste notizia e ha espresso tutto il suo dispiacere per l’amico.

“Ma come è successo?” ha esclamato la Ruta commossa e incredula. A quel punto, la donna ha ricordato l’ex calciatore scomparso così: “L’ho visto tante volte sui campi di calcio. I fotografi ci hanno beccati, ma eravamo solo amici. Devo a lui l’inizio della mia carriera, quella sulla carta stampata”. Maria Teresa ha poi speso belle parole per Maradona: “Era una persona straordinaria. Lui aveva il pallone incollato al piede: avevo idea che fosse una persona generosa e lo sanno tutti i suoi compagni. Voi non potete sapere cosa ha fatto per i suoi compagni quando è stato a Napoli”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui