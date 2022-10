Cristina Fantoni è sposata? Ha figli? La storia d’amore con il collega Carlo Vanzini

Cristina Fantoni è una giornalista sportiva molto apprezzata, ormai da oltre 25 volto de La7 (sin da quando era TMC).

Era infatti il 1996 quando la Fantoni iniziò a collaborare con la TV allora proprietà di Vittorio Cecchi Gori: per lei un posto come conduttrice del telgiornale sportivo TMC Sport.

In seguito molteplici esperienze specialmente sportive (segue come inviata i Mondiali di Francia 98 e gli Europei di Belgio-Olanda 2000, ma seguirà in seguito anche i Mondiali del 2006 e del 2014) ed una di esse particolarmente significativa anche dal punto di vista personale: nel 1999 segue i Campionati Mondiali di Sci Alpino a Vail-Beaver Creek, in Colorado, e lì conosce il suo futuro marito.

Di chi si tratta?

E’ Carlo Vanzini, collega giornalista, e già sciatore di livello internazionale (sebbene non abbia preso parte a rassegne olimpiche o iridate né abbia ottenuto piazzamenti in Coppa del Mondo).

Oggi Carlo Vanzini lavora in Sky come responsabile del team di Formula 1 ed è il marito di Cristina Fantoni ormai da 20 anni: i due si sono infatti sposati nel 2002.

Assieme hanno avuto tre figli: Luca, Giacomo ed Anita.

E se Carlo Vanzini si occupa di corse automobilistiche, Cristina Fantoni è oggi tornata al calcio, volto dell’approfondimento del sabato de La7 dedicato alla Serie A Femminile.

Ma non solo: lavora alla redazione sportiva di Milano di LA7 come inviata ed è una delle conduttrici dell’edizione delle 13:30 del TG LA7 (il cui direttore è Enrico Mentana).

