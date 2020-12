Giulia Salemi nella notte sbotta contro la Gregoraci: “È incattivita…”

Dopo lo scontro con Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi nella notte si sfoga e attacca la soubrette

È scoppiata una nuova discussione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi ieri sera al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Durante la 22esima puntata il conduttore è tornato a parlare degli screzi tra le due, la soubrette ha ribadito ciò aveva detto nel corso della precedente puntata. A detta sua la Salemi chiedeva a Briatore ospitalità gratuita in estate in Sardegna. Giulia ci ha tenuto ancora a precisare di non essersi fatta mai pagare le vacanze da nessuno.

In puntata Giulia Salemi rivolgendosi alla Gregoraci ha fatto sapere che sa alcune cose sul conto, a detta sua le voci girano. Ad ogni modo non si è lasciata trapelare nulla nella casa, non le importa di giudicare ma non vuole nemmeno essere giudicata.

Dopo la puntata, la Salemi si è appartata con Selvaggia Roma e Giacomo Urtis in giardino. La gieffina si è lasciata andare a un lungo sfogo contro Elisabetta. Queste le sue parole: “Nella casa è normale che si azzerino gli stati sociali. Poi nella vita reale ci sono, sbagliato, ma esiste. Lei è una di una lunga serie di persone che in questi sette anni mi hanno fatta sentire inferiore. Se devo essere onesta è questa la verità.”

Giulia Salemi ha continuato dicendo: “Mi fa ridere che da una battuta come “snobettina” lei abbia rigirato tutto e mi stai accusando delle peggio cose. Poi vedevi le facce e le smorfie che faceva? Lei è incattivita.”

E ancora: “Amore tu sai, io so, capiamo. Siamo tutti del giro e tutti noi sentiamo persone, cose e voci. Inoltre noi siamo entrate dopo e abbiamo visto tutto quello che hanno detto nei salotti. Flirt, non flirt, battiti, le letterine, gli aerei, i nomi in codice. Di cosa stiamo parlando? Eppure io sono stata zitta per rispetto. Non giudico e non voglio essere giudicata.

Giulia Salemi, parlando ancora di Elisabetta Gregoraci, ha concluso il suo sfogo dicendo: “Quello che mi fa specie e che lei è stata vittima di certi discorsi qui. Diciamo che predica bene e razzola male. Quando Dayane le diceva che aveva ottenuto tutto grazie ad un miliardario lei si è giustamente risentita. Certi discorsi le danno fastidio, però adesso ne fa altri simili riferiti a me? Dice che chiedo le cose gratis al suo ex. Ma stiamo scherzando? Allora certe cose sono sbagliate solo se sono contro di lei”.

La Salemi al Grande Fratello Vip svelerà cosa sa su Elisabetta Gregoraci? Di quali voci parla la gieffina? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

