Anticipazioni I Puritani opera di Bellini in onda su Rai 5 diretto da

Andrà in onda su Rai alle 10 il 2 Dicembre l’opera teatrale “I Puritani” tratta dall’omonimo capolavoro di Vincenzo Bellini. A dirigere la regia il famoso Pier Luigi Pizzi. Vediamo qualche info più in merito.

Opera di Bellini portata in scena su Rai 5

Stiamo parlando di un capolavoro di Vincenzo Bellini e che ha un aneddoto storico tutto suo. Pare infatti che la prima assoluta fosse stata curata e realizzata in forma scenica direttamente dallo stesso Bellini il quale l’aveva plasmata su misura per il soprano Maria Malibran.

Tuttavia quella versione non fu venne mai rappresentata in quanto fu posto in essere un qui pro quo sul materiale e poco dopo ci furono e morti dell’autore e della Malibran. Ripescata dal dimenticatoio, quella versione ha avuto un suo riadattamento per essere rimessa poi in scena presso il Teatro Petruzzelli di Bari.

Cast, direzione e regia

Ad occuparsi, come già detto, della regia teatrale il bravissimo Pier Luigi Pizzi. Vi è poi a dirigere la parte musicale il grande Gabriele Ferro, posto alla guida dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Per ciò che concerne il cast, oltre alla bravissima Katia Ricciarelli che interpreta Elvira, ci sono Chris Merritt (Lord Arturo Talbo) e Juan Luque Carmona (Sir Riccardo Forth).

Il coro è quello dell’Ente Artistico Teatro Petruzzelli. Scene, costumi e regia di Pier Luigi Pizzi. A curare la parte televisiva il regista Renato Zanetto.

