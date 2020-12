Carlotta Dell’Isola nel cast del Grande Fratello Vip, c’entrano le sue conoscenze? Le accuse di Sofia Calesso

Sofia Calesso attacca Carlotta Dell’Isola per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è nel cast grazie alle sue conoscenze?

Nuovi concorrenti faranno presto il loro ingresso al Grande Fratello Vip, tra questi c’è anche un’ex concorrente di Temptation Island, si tratta di Carlotta Dell’Isola.

La nuova concorrente della quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 non è proprio un personaggio vip. Negli ultimi mesi il suo nome è diventato conosciuto grazie all’esperienza vissuta a Temptation Island, dove ha messo alla prova la sua storia d’amore con il fidanzato Nello.

Dopo che è stato svelato che parteciperà al Grande Fartello Vip un’altra ex concorrente del reality delle tentazioni la attaccata. Parliamo di Sofia Calesso, la donna è convinta che Carlotta sia stata presa nel cast del reality grazie alle sue conoscenze.

A Deianira Mazarano, in un’intervista rilasciata a Più Donna, ha detto: “Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo. Anzi nei suoi confronti non ho assolutamente nulla ma mi dà fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze”.

Stando alle parole dell’ex concorrente di Temptation Island lei e molti altri non hanno avuto né la possibilità di fare il provino al Grande Fratello Vip né l’opportunità di essere ospitate in qualche programma.

Tramite alcune Instagram Stories la Calesso ha detto: “Come mai noi gruppo edizione Antonella Elia non siamo stati invitati da nessuna parte? Non abbiamo fatto neanche un confronto a Uomini e Donne come successo nelle edizioni precedenti. Addirittura una volta finita l’esperienza a Temptation Island non ci davano neanche il permesso di sponsorizzare.”

Sofia Calesso si chiede come mai Carlotta è stata invitata al Maurizio Costanzo Show una settimana dopo la fine di Temptation Island. Insieme al fidanzato Nello sono stati anche ospiti a Uomini e Donne.

La Calesso, infastidita, ha concluso dicendo: “Se ha avuto una deroga perché a noi non ci è stata concessa? Come è possibile questa partecipazione al Grande Fratello Vip? Vuol dire che il meccanismo televisivo gira ancora intorno alle conoscenze”.

Sara Fonte

