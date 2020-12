Chi è Carlotta Dell’Isola, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip?

Ecco chi è Carlotta Dell’Isola, dopo Temptation Island 2020 parteciperà alla quinta edizione del Grande Fratello Vip

Vi abbiamo già parlato nelle ultime ore di Carlotta Dell’Isola, l’ex concorrente di Temptation Island a breve farà il suo ingresso al Grande Fratello Vip.

La 27enne è divenuta nota pochi mesi fa per aver messo alla prova la sua storia d’amore con il fidanzato Nello a Temptation Island. Conosciamola meglio! Carlotta Dell’Isola è nata ad Anzio il 24 febbraio 1993. La giovane ragazza dopo aver frequentato gli studi Socio Pedagocici si è iscritta all’Università di Roma Tre, non è nota però la Facoltà scelta. Ad oggi lavora ad Anzio all’outlet La Fenice.

Non sono molte le informazioni sull’ex concorrente di Temptation Island, sappiamo per che ha un rapporto speciale con la sua famiglia. Carlotta Dell’Isola dopo il reality delle tentazioni è pronta per una nuova avventura televisiva, a breve varcherà la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la sua vita privata la 27enne da circa sei anni è legata sentimentalmente a Nello. A Temptation Island 2020 hanno rischiato di mettere fine alla loro relazione, ad oggi si mostrano però più innamorati e felici che mai.

Sara Fonte

