Chi è Elenoire Ferruzzi, trans che sarà concorrente del GF Vip 5?

Elenoire Ferruzzi è una nota transgender che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 5 come ospite: età, biografia e curiosità

Elenoire Ferruzzi è una nota transgender, attrice e cantante molto conosciuta nel milanese, seguita da più 70 mila followers su Instagram. Stando a quanto trapelato da Dagospia, Elenoire sarà una dei nuovi concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 5. Però, farà ingresso in qualità di ospite speciale come Giacomo Urtis.

Curiosità su Elenoire Ferruzzi

Laureata in lettere, Elenoire Ferruzzi ha vissuto qualche esperienza lavorativa come insegnante in una scuola serale. In passato è ricorsa a numerosi interventi di chirurgia estetica per modificare il suo corpo in modo da essere completamente soddisfatta. Una delle caratteristiche della nota icona LGBT sono anche le unghie lunghissime rigorosamente laccate di rosso.

Anni fa si è fatta conoscere per il suo video divenuto virale sul web, in cui urlava “Carpisa è il male” per le strade di Milano. In un’intervista rilasciata a Rolling Stones, si è definita come “una creatura che si è auto forgiata a sedici anni, costruendosi come voleva senza mezze misure”. Contraddistinta dalla sua sfacciataggine e schiettezza, Elenoire ha dichiarato la sua poca simpatia per Barbara D’Urso per i suoi contenuti televisivi. Insomma, la Ferruzzi darà sicuramente un bel filo da torcere agli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia.

