Anticipazioni Norma di Bellini diretta da Roberto Andò su Rai 5

Per gli amanti di Vincenzo Bellini in onda il 3 dicembre su Rai 5 uno dei massimi capolavori più famosi. Trattasi della Norma, riproposta nella magica versione a suo tempo firmata e diretta da Roberto Andò per il Teatro Regio di Parma nel 2001.

Un’opera tutta da vivere su Rai 5

Parliamo di una trasposizione teatrale dell’opera belliniana tutta da vivere. Sarà forse merito della partitura dell?edizione curata da Maurizio Biondi, ma questa messa in onda incanta ormai da anni sempre più spettatori. Il bello di questa edizione della Norma sta nel fatto che ha riportato fedelmente la prima rappresentazione scaligera del 1831.



Cast e personaggi

Per ciò che concerne il cast, vediamo Shin Young Hoon nel ruolo di Pollione, Ildar Abdrazakov nel ruolo di Oroveso, June Anderson nel ruolo di Norma. E poi ancora Daniela Barcellona è Adalgisa. Per quel che concerne l’Orchestra, la Europa Galante è diretta dal maestro Fabio Biondi, che imbraccia anche il violino.

Il coro è del Festival Verdi, mentre la regia teatrale è di Roberto Andò, le scene di Giovanni Carluccio. Regia televisiva di Carlo Battistoni.

