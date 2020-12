Chi è Mario Ermito, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip?

Ecco chi è Mario Ermito, uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Età, carriera e vita privata

Mario Ermito è un noto attore, lo abbiamo visto recitare in varie serie televisive. Il pubblico lo ha visto sul piccolo schermo anche a Tale e Quale Show nel 2018 e presto entrerà nella casa del Grande Fratello Vip.

L’attore è infatti uno dei sei nuovi concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia a dicembre. Conosciamolo meglio!

Mario Ermito è nato il 2 ottobre 1991 a Brindisi, si è trasferito a Milano all’età di 19 anni per fare il modello. Ha preso questa decisione dopo un grave infortunio che gli ha impedito di continuare a dedicarsi alla sua carriera da calciatore. Si è poi trasferito a Roma dove ha continuato a fare il modello.

Il 29enne a breve farà di nuovo parte del cast del Grande Fratello Vip, aveva già partecipato al reality nel 2012, nella versione Nip. Rimase però nella casa solo due settimane. Il suo percorso nella casa gli è però servito per farsi notare, da quel momento è infatti iniziata la sua carriera da attore.

Abbiamo visto Mario Ermito in diverse fiction, tra queste: Il Peccato e la Vergogna, L’onore e il rispetto 5, Non è Stato mio figlio, Il bello delle donne, Don Matteo e L’allieva. L’attore ha recitato anche al cinema nel film Detective per Caso e nel film spagnolo Por Los Pelos.

Nel 2018 ha partecipato a Tale e Quale Show, lasciando il pubblico piacevolmente stupito. Mario Ermito ha poi studiato canto, da poco ha pubblicato su Spotify una cover della canzone Angel di Robin Williams.

Per quanto riguarda la sua vita privata, per quasi tre anni è stato fidanzato con Francesca Testasecca, ex Miss Italia, la loro storia d’amore è però giunta al capolinea nel 2018. Dall’estate 2019 è legato sentimentalmente alla truccatrice Valentina Paolillo.

Ad oggi Mario Ermito è pronto per una nuova avventura televisiva, a breve entrerà infatti nella casa del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui