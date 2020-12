Cotto e Mangiato ricetta 3 dicembre 2020: zuppa gallurese

Ricetta magnifica oggi a Cotto e Mangiato.Tessa ciha preparato la zuppa gallurese.

La ricetta

Per preparare la ricetta avrai bisogno di:

Brodo vegetale

Carne

Pane carasau

Formaggio

Formaggio grattugiato

Procedimento

Mette a fare del brodo con cipolle carote e sedano, in aggiunta di mezzo kilo di carne e tre litri di acqua. Far cuocere circa tre ore. A brodo pronto prendi una pirofila e prepara uno strato di pane carasau formaggio a fette e formaggio grattugiato. L’ultimo strato deve essere solo di pane. Dopodiché versa il brodo nella pirofila e metti in forno a 160 gradi finché non si sarà formata la crosticina.

