Elisabetta Gregoraci contro Giulia: “Chiamava 100 volte, non voleva pagare”

Elisabetta Gregoraci torna ad attaccare Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, ecco le ultime dichiarazioni della gieffina

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi non sembrano avere nessuna intenzione di andare d’accordo al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia Giulia si è detta stanca delle insinuazioni che la soubrette ha fatto su di lei, a detta sua non vuole passare per quella che non è. La Gregoraci nelle ultime puntate ha fatto sapere che Giulia si era avvicinata a Briatore per ottenere cene e pernottamenti gratuiti. La Salemi ha più volte detto che le cose non stanno così, a detta sua non ha mai chiesto niente a nessuno, non evita di pagare.

Intanto, ieri Elisabetta Gregoraci si è scagliata ancora contro Giulia Salemi. In confessionale ha detto per l’ennesima volta che la gieffina voleva ospitalità gratuita dal suo ex marito in Sardegna. Tra le varie cose ha infatti detto: “Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire.”

La scorsa settimana la Salemi l’ha accusata di essere snob, in merito a ciò la Gregoraci ha detto: “Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo non significa essere una snob, assolutamente, ma anzi. Con Giulia Salemi non c’è e non ci sarà. Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale. Ho visto certi messaggi.”

Elisabetta Gregoraci è tornata poi a parlare delle chiamate fatte da Giulia a Briatore. Queste le sue parole: “Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente”.

Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci si scontreranno ancora al Grande Fratello Vip? Come reagirà Giulia alle nuove accuse dell’ex moglie di Briatore? Lo scopriremo.

Sara Fonte

