Dayane Mello decide di lasciare il Grande Fratello Vip, poi cambia idea: ecco cosa è successo

Dayane Mello ha cambiato idea al Grande Fratello Vip, dopo una telefonata ha deciso di restare nella casa

Nuovi colpi di scena al Grande Fratello Vip durante la 23esima puntata andata in onda ieri 4 dicembre su Canale 5.

La quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini è stata prolungata fino a febbraio 2021, una notizia che ha creato non poche tensioni. Non tutti i concorrenti sono apparsi propensi a continuare il loro percorso così a lungo.

Ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto ai concorrenti di decidere se rimanere nella casa o andare via. Francesco Oppini ha scelto di uscire direttamente ieri sera, sconvolgendo non poco Tommaso Zorzi. Il gieffino è apparso disperato al Grande Fratello Vip, non si aspettava che l’amico sarebbe tornato a casa ieri, non è riuscito a trattenere le lacrime mentre si sfogava.

Anche Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello hanno deciso di abbandonare il reality. La soubrette tornerà a casa lunedì sera, non vuole stare lontana dal figlio così a lungo. Anche la modella brasiliana aveva dato la stessa motivazione. A detta sua nella casa sta cercando di divertirsi ma sta male per la mancanza che sente della figlia Sofia.

Dopo aver comunicato che anche lei avrebbe lasciato il Grande Fratello Vip, Dayane ha avuto la possibilità di parlare al telefono con la madre di Stefano Sala, la sua ex suocera. Dopo la telefonata è tornata dagli altri concorrenti in salotto con una grande novità. Quale? Quando Signorini le ha richiesto cosa avesse deciso, lei ha detto che rimarrà nella casa più spiata d’Italia.

A far cambiare idea alla gieffina è stata proprio l’ex suocera. Quest’ultima le ha dato a quanto pare la giusta carica per restare il gioco. Lei stessa durante la notte, mentre chiacchierava con Andrea Zelletta, ha spiegato: “Mi ha detto c’è un disastro fuori e mi ha chiesto di restare in casa. Mi ha fatto un po’ ragionare e mi ha detto un po’ di cose belle.”

Dayane Mello ha poi concluso dicendo: “Mi ha detto che sta uscendo il mio carattere e che ho molti sbalzi d’umore, ma mi ha gasato di brutto. Alla fine mi ha detto ‘Dayane, manca un mese e mezzo siamo già a dicembre‘”.

Sara Fonte

