Nella scatola nera, stagione 2, dal 7 dicembre su Amazon Prime Video: trama e cast

Sebbene si parli di seconda stagione, Nella scatola Nera rappresenta una evoluzione della prima La Scatola Nera, esperimento ben riuscito di Amazon Prime. Vediamo quindi novità sulla nuova avvincente stagione in onda a partire dal 7 dicembre.

La trama di Nella Scatola Nera

Per quanto concerne la storia, tutto verte su un casale di campagna dove sono ritrovati un cadavere e il corpo di una persona morente. Si tratta di due membri di una compagnia teatrale che erano stati lìper una messa in scena fino a poche ore prima della tragedia. Che si tratti di incidente o omicidio, spetta alla polizia svolgere le indagini, tuttavia nel corso delle investigazioni emergono amare verità colpi di scena, soprattutto per gli altri attori, tutti al contempo testimoni e potenziali colpevoli. Chi di loro mente? E perché?

Il cast

Per quel che concerne il cast vedremo:

Tobia impersonato da Alessandro Betti ,

, Marta è Marta Zoboli ,

, Antonio ha il volto di Antonio Ornano ,

, Enzo ha il volto di Enzo Paci

Valentina imoersobata da Ilaria Serantoni ,

, Chiara impersonata da Marial Bajma Riva

Luca sarà Luca Cesa ,

, l’ispettrice Matilde Di Malta ha il voltò di Clara Terranova

Altre new entry sono Pia Engleberth, Vincenzo Albano, Alessandro Baldi, Luca Klobas Alessandro Besentini e Francesco Villa (Ale e Franz).

