Iphigénie en Aulide di Jean Racine diretta da Riccardo Muti in onda su RAI 5

Iphigénie en Aulide è un’opera tragica tratta dal libretto del grande artista Wagner. In onda il 6 dicembre alle 10 su RAI 5, vediamo di cosa si tratta.

Info sull’opera in onda su RAI 5

L’opera in esame è divisa in tre atti su musiche di Christoph Willibald Gluck. Quella che andrà in onda è infatti la versione messa in scena al Teatro degli Arcimboldi. Risalente ormai al lontano 2003, a dirigere la musica è il grandissimo Riccardo Muti. La storia di Iphigénie (1674) di Jean Racine fu rappresentata per la prima volta sul palcoscenico dell’Opéra di Parigi nel 1774. Quella che però andrà in onda sarà la versione con il finale wagneriano scelto dal maestro Muti.

Cast e regia

Dalla regia Yannis Kokkos, che firma anche le scene e i costumi, è il cast a fare la differenza, e infatti come interpreti vedremo:

Christopher Robertson nel ruolo di Agamennone,

Daniela Barcellona è Clitennestra,

Violeta Urmana nel ruolo di Ifigenia.

Orchestra e Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. Regia televisiva di Carlo Battistoni

