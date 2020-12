Tommaso Zorzi, Urtis ha una cotta per lui. La reazione del gieffino: “Sono sotto choc”

Giacomo Urtis confessa di essersi infatuato di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, ecco come ha reagito il gieffino

Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia tra Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi?

Nei giorni scorsi il noto chirurgo dei vip ha rivelato a Selvaggia Roma di essersi infatuato di Zorzi nella casa più spiata d’Italia. All’amica ha però chiesto di non lasciarsi sfuggire la sua rivelazione con nessuno.

Ieri sera Urtis mentre parlava con Selvaggia le ha detto di aver cambiato idea in merito al suo segreto. La Roma e Giulia Salemi nella notte sono quindi andate subito da Tommaso Zorzi per rivelargli i sentimenti che Giacomo prova per lui.

Questo è ciò che hanno detto all’influencer: “Non è uno scherzo a lui piaci. Mi ha detto ‘sai che mi è piaciuto che mi ha fatto le coccole’. Gli hai suscitato qualcosa. Lui mi ha detto che lo hai toccato sul petto e che sei carino e che ora che andava via Francesco forse aveva qualche speranza. Poi mi fa ‘sai mi ha chiesto di dormire con lui’. Magari il tuo capello diverso, le carezzine, poi la convivenza l’ha stuzzicato.”

Le due gieffine gli hanno poi detto: “Per lui non sei solo un amico, dagliela una possibilità. Ha cambiato anche un po’ gusti sui ragazzi, io lo vedo sincero secondo me è molto interessato”.

Tommaso Zorzi è rimasto scioccato, i due si conoscono da molti anni e non immaginava di essere il tipo di Giacomo Urtis. Lui stesso ha infatti detto: “Mi viene da ridere dai. Io lo conosco da anni e non è mai successo nulla. Poi lui è sempre stato insieme a dei tori, grossi giocatori di rugby. Renditi conto che mi ha confessato che non gli piace Zelletta perché è troppo magro. Secondo me è assurdo. La mia è una risata isterica. Sono lusingato però credimi è una roba veramente surreale.“

Il gieffino ha continuato dicendo: “Amore smettila, è una mia amica, siamo amiche. Gli voglio bene, ma non l’ho mai visto sotto quest’ottica, mi ha sempre presentato tori palestrati, cinghiali di Palermo con colli enormi e camicie strette.”

Tommaso Zorzi ha poi concluso dicendo: “Se mi piace? Amore sono sotto choc, lui è un amico, non ho mai fatto pensieri di quel tipo. Dai, lui mi ha sempre portato a conoscere dei tacchini con i bicipiti enormi, ma hai visto me?”

Stare h24 nella stessa casa farà scattare qualcosa tra Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

Sara Fonte

