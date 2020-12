Non è la d’Urso, Brosio fa una battuta choc su Luxuria: “Meglio sentire il profumo di donna che altro”

Paolo Brosio ha replicato a Vladimir Luxuria con una battuta infelice che ha fatto indignare molti telespettatori di Live

Nella puntata del 6 dicembre di Live-Non è la d’Urso, si è discusso anche della storia d’amore tra Paolo Brosio e la fidanzata 22enne Maria Laura De Vitis. Una storia che fa storcere il naso a tante persone, tra cui anche Vladimir Luxuria. L’attivista infatti ha dichiarato di non credere affatto all’amore di Maria Laura per Brosio, per il fatto che lo stia sfruttando solo per visibilità.

“Parlo inglese perché se Maria Laura e Brosio stanno insieme allora sono la regina Elisabetta” ha dichiarato Luxuria in studio. A quel punto, i due piccioncini hanno fatto di tutto di convincere il pubblico e l’ex parlamentare di essere davvero innamorati e di fare persino la macchina della verità. Nel frattempo, è arrivata anche la famosa busta choc su Maria Laura, che affermerebbe che ci siano degli audio in cui la ragazza dichiarerebbe di lasciare il giornalista e di essere stata con lui solo per il successo televisivo. Brosio però ha affermato di fidarsi della ragazza e che gli audio sarebbero stati organizzati dal suo agente. Barbara D’Urso non ha fatto ascoltare gli audio in questione, ma il giornalista ha pronunciato alla sua ragazza: “Sembri un’approfittatrice, c’è una frase molto particolare.

Dopodiché, è intervenuta Luxuria che ha cercato di aprire gli occhi all’ex concorrente del GF Vip 5: “Ti sta usando, quando senti il profumo di donna ti perdi”. La risposta di Brosio è stata: “Meglio sentire il profumo di donna che altro“. A quel punto, la maggior parte dei telespettatori su Twitter ha espresso la loro indignazione per la battuta infelice del giornalista. Qualcuno ha inoltre fatto notare che al momento della frase di Brosio, la D’Urso non ha pronunciato alcuna parola di rimprovero.

“Meglio il profumo di donna che il profumo di un’altra cosa”. E Barbarella zitta ?#noneladurso — Miranda ? (@miranda_xy) December 6, 2020

Super battuta transfobica di Brosio a #noneladurso passata del tutto inosservata de non fosse per la faccia di Luxuria che ha strabuzzato gli occhi. — Fabio Marzo (@fabiomarzo) December 6, 2020

Complimenti per quest'allusione nei confronti di Luxuria che tutti hanno ignorato. Uno schifo. #noneladurso — imtheitaliansam (@imtheitaliansam) December 6, 2020

QUANTO FAI PENA BROSIO. #noneladurso — Mepak con la K ????? (@ACasoNelTuitter) December 6, 2020

