Argo, la storia vera dietro al film del 2012

Stasera in seconda serata su Canale 5, verrà trasmesso Argo.

Il film del 2012 è stato diretto ed interpretato da Ben Affleck. Si basa sul memoir Master of Disguise: My Secret Life in the CIA (1999) di Tony Mendez e sull’articolo The Great Escape: How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Teheran del 2007-

Trama

Durante la rivoluzione iraniana del 1979, un gruppo di militari fa irruzione nell‘ambasciata americana di Teheran e prende in ostaggio cinquantadue persone del corpo diplomatico.

In sei riescono invece a fuggire e si rifugiano nella residenza dell’ambasciatore Canadese Ken Tayolr.

Sapendo che è solo questione di tempo prima che le autorità di Teheran rintraccino i fuggitivi, prende vita un’operazione congiunta della CIA e dei servizi segreti canadesi capitanata dall’agente Tony Mendez.

Il bizzarro piano consiste nell’allestire una compagnia cinematografica fittizia, andando a Teheran in vece di produttori interessati ai luoghi in cui girare un film di fantascienza chiamato Argo. Vengono coinvolti nel progetto personaggi quali una truccatrice ed un produttore per dare al tutto una parvenza più legittima.

Una volta giunti a Teheran, la film-crew improvvisata deve riuscire a recuperare i sei fuggitivi per il rimpatrio.

L’operazione Canadian Caper

Così denominata dalle testate giornalistiche dell’epoca, fu un’operazione congiunta andata a compimento il 27 gennaio del 1980.

Due agenti della CIA, Tony Mendez e un uomo conosciuto come “Julio“, giunsero ad Teheran durante la rivoluzione iraniana.

I sei diplomatici americani, che in seguito alla presa dell’ambasciata si erano rifugiati nell’appartamento dell’ambasciatore canadese, vennero forniti di passaporti canadesi. Assieme agli agenti della CIA, riuscirono a spacciarsi per una crew cinematografica ed imbarcarsi su un volo commerciale il 28 gennaio.

I passaporti canadesi furono concessi per grazia del parlamento canadese, il quale per la prima volta dalla seconda guerra mondiale si era riunito in segreto.

Il film Argo del 2012, diretto da Ben Affleck, sebbene acclamato e pluriremiato, ha ricevuto delle critiche per aver minimizzato il contributo canadese nell’operazione.

Cast e scheda tecnica

Titolo Originale: Argo

Genere: Thriller

Durata: 2h

Anno: 2012

Paese: USA

Regia: Ben Affleck

Cast: Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, Victor Garber, Tate Donovan, Clea DuVall, Scott McNairy, Rory Cochrane, Christopher Denham, Kerry Bishe’, Kyle Chandler, Chris Messina, Michael Parks, Adrienne Barbeau

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui