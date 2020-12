Gwen Stefani torna con un nuovo singolo e sfoggia uno dei suoi look storici. Su Instagram i fan impazziscono

Anche all’età di 51 anni Gwen Stefani continua ad avere un grande seguito di fan e ammiratori. La cantautrice, che abbiamo avuto modo di apprezzare non solo con i No Doubt e come solista ma anche in film serie TV, è sempre stata un’icona anche per il suo stile.

La cantante ha cambiato continuamente outfit dagli esordi ad oggi, senza mai sbagliare un colpo, riuscendo a fondere generi apparentemente molto distanti ma sempre convincendo il pubblico.

Di recente, come riportato su Instagram dalla rete statunitense E! News, Gwen Stefani ha deciso di riportare in auge uno dei suoi classici look anni ’90.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da E! News (@enews)

Per annunciare l’uscita del suo nuovo brano, “Let Me Reintroduce Myself”, Gwen ha mostrato il suo leggendario look estratto dal celebre video musicale “Just a Girl” del 1995, uscito esattamente 25 anni fa.

Domenica 6 dicembre, l’ex frontwoman dei No Doubt ha indossato la sua famosa canotta bianca con finiture rosse e blu lungo la scollatura, abbellendo il tutto con alcuni gioielli.

Gwen Stefani ha sfoggiato due collane tempestate di diamanti (una con il suo soprannome e un’altra con il cognome del suo fidanzato, Blake Shelton), una collana con una croce d’oro e infine dei grossi braccialetti d’oro. Il tutto, ovviamente, esaltato dalle immancabili labbra rosse.

“Siete pronti per il mio nuovo singolo”, la didascalia usata da Gwen per il suo post su Instagram. Post che ha mandato in visibilio i fan della cantante. “La regina è tornata”, ha commentato un follower, mentre un altro ha scritto che Gwen Stefani “viene a salvare il 2020”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui