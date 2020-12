Pomeriggio 5, Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo sulla Gregoraci: “Sto aspettando un suo messaggio”

A pomeriggio 5, Giulio Pretelli ha detto la sua sull’amicizia tra Gregoraci e il fratello Pierpaolo

Nella puntata dell’8 dicembre di Pomeriggio 5, si è discusso dell’amicizia speciale tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci. Ad esprimere la sua sul rapporto tra i due, è stato il fratello minore di Pierpaolo, Giulio. Secondo le sue dichiarazioni, l’amicizia tra la showgirl e il fratello pare avere dei risvolti positivi fuori dalla casa del GF Vip 5.

Sempre negli studi di Mediaset, Giulio ha colto l’occasione di svelare qualche dettaglio in più su Elisabetta, che ha abbandonato il reality proprio ieri sera. “Sto ancora aspettando un suo messaggio. La dobbiamo conoscere” ha dichiarato il ragazzo a Barbara D’Urso, parlando della soubrette calabrese. Quest’ultima, avrebbe promesso di scrivere al fratello di Pierpaolo una volta arrivata a casa. Il ragazzo inoltre ha affermato sui Elisabetta e l’ex velino: “Secondo me potranno dirsi quello che non si sono mai detti all’interno della casa”.

A pensarla diversamente, invece, è stata Elena Morali che ha dichiarato con un chiaro: “No, se non ce n’è, non ce n’è”. Insomma, pare che i pareri degli opinionisti siano abbastanza divisi, ma non si sa esattamente ciò che accadrà tra Elisabetta e Pierpaolo nei prossimi giorni.

