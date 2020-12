Cotto e Mangiato ricetta 8 dicembre 2020: sformatino di broccoli e noci

Ricetta del giorno sana e gustosa, a Cotto e Mangiato. Tessa ci ha preparato uno sformatino di broccoli e noci.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

250 grammi di broccoli

250 ml di latte

50 grammi di burro

50 grammi di farina

Noci

Procedimento

Tagliare e pulire i broccoli dunque farli soffriggere in olio e aglio (crudi). Quando saranno ben cotti mixare per ottenere una crema. Intanto preparate la besciamella a base di latte burro e farina. Solo quando sarà ben densa aggiungere anche le noci tritate. Mischiare metà besciamella con la crema di broccoli e mettere nelle formine, poi in forno a 180 gradi per una decina di minuti. Una volta pronti, tirarli fuori e coprirli col resto della besciamella dunque servire.

