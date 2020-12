Francesco Oppini incontra Zorzi al Grande Fratello Vip: “Non avere paura di nulla, ti aspetto fuori”

Emozionante incontro tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, l’ex gieffino rassicura l’amico

Francesco Oppini è rientrato nella casa più spiata d’Italia ieri, durante la 24esima puntata del Grande Fratello Vip, per avere un confronto con Tommaso Zorzi.

Nei mesi trascorsi insieme nella casa i due hanno stretto una bellissima e importante amicizia. Quando Oppini ha deciso venerdì scorso di lasciare il reality Tommaso ha sofferto molto. Zorzi si è sfogato con alcuni suoi compagni di avventura, ai quali ha ammesso che prova per Francesco sentimenti importanti, pensa di essersi innamorato di lui.

Durante il loro confronto Francesco Oppini lo ha tranquillizzato, a lui ci tiene davvero e lo aspetta fuori. Tra le varie cose gli ha infatti detto: “Tu per me sei una persona importante, tira dritto nel gioco e non mollare, perché io sono ancora qua e lo sono sempre anche quando non sono fisicamente qui in settimana.”

All’amico ha detto di non avere paura per le cose che ha detto nella casa, lui continuerà a sostenerlo nonostante tutto. Ha infatti detto: “Non c’è niente di cui preoccuparsi. Non avere paura di nulla, io sono fuori e ti aspetto a prescindere. Non ti fare dei problemi, io sono qua, sono un tuo amico e ci sarò sempre.”

E ancora: “Sei una persona meravigliosa, sei giovanissimo, hai un mondo davanti e tu devi solo avere il coraggio di aprirti di più alle persone. Sono un tuo amico a prescindere da tutto”.

Il conduttore ha chiesto a Oppini se nella casa aveva capito che l’amico provava dei forti sentimenti nei suoi confronti. Lui ha risposto di no, al conduttore ha detto: “Tommaso avrà del tempo qua dentro per capire, io non ho intenzione di fare passi indietro nei suoi confronti, li farei solo qualora lui me lo chiedesse”.

Rivolgendosi ancora a Tommaso Zorzi ha poi detto: “Io aspetterò il giorno che tu uscirai per andare a cena fuori, anche con persone che vogliono conoscerti. Non voglio che tu ti faccia delle remore per il fatto che io abbia potuto sentire delle cose”.



Sara Fonte

